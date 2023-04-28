الصحة العالمية: سجلنا 25 هجوما على منشآت صحية فى السودان

جدة - نرمين السيد - وحذرت منظمة الصحة العالمية منذ الثلاثاء الماضى، من "خطر بيولوجى مرتفع" فى السودان، لاسيما بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطنى فى ظل الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وقال نعمة سعيد عابد، ممثل المنظمة الأممية فى السودان، إن الوضع صعب فى السودان، لافتة إلى أن "أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرًا للصحة العامة، ما يشكّل خطرًا بيولوجيًا مرتفعًا جدًا"، مشيرًا إلى أن هذا المرفق يحتوى على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.