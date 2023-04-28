«إكسترا نيوز» ترصد وصول حافلات الطلبة والمواطنين الفلسطينين إلى معبر رفح

جدة - نرمين السيد - وكانت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أعلنت عن وصول الحافلات التى تقل الطلبة والمواطنين من أبناء فلسطين والقادمين من السودان إلى مصر عبر معبر أرقين الحدودى.

ويتوجه ١٩٤ مواطنًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى بمرافقة مندوب السفارة، و٢٩ مواطنًا إلى مطار القاهرة الدولى للانتقال إلى وجهاتهم، وكان فى استقبالهم وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتذليل كافة العقبات، ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البرى.