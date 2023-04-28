جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر طبية فى السودان، اليوم الجمعة، إن أعداد ضحايا الاشتباكات فى مدينة الجنينة بإقليم دارفور قد ارتفع إلى 74 شخصًا، بعدما امتد الصراع المشتعل فى الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع إلى إقليم دارفور الذى عاش سنوات دموية من الحرب الأهلية.
ووفقًا للتقارير، يستمر القتال منذ أيام، وسط عمليات السرقة والنهب فى سوق الجنينة غرب دارفور، فضلاً عن السطو على مستودعات للمنظمات الإنسانية، فيما بدأت حركة نزوح كبيرة من دارفور باتجاه تشاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تجلى موظفيها من إقليم دارفور عبر مطار الفاشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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