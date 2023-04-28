الأمم المتحدة تجلى موظفيها من إقليم دارفور عبر مطار الفاشر

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر طبية فى السودان، اليوم الجمعة، إن أعداد ضحايا الاشتباكات فى مدينة الجنينة بإقليم دارفور قد ارتفع إلى 74 شخصًا، بعدما امتد الصراع المشتعل فى الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع إلى إقليم دارفور الذى عاش سنوات دموية من الحرب الأهلية.

ووفقًا للتقارير، يستمر القتال منذ أيام، وسط عمليات السرقة والنهب فى سوق الجنينة غرب دارفور، فضلاً عن السطو على مستودعات للمنظمات الإنسانية، فيما بدأت حركة نزوح كبيرة من دارفور باتجاه تشاد.