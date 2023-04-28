مصادر طبية: ارتفاع ضحايا الاشتباكات فى مدينة الجنينة بدارفور إلى 74 شخصا

جدة - نرمين السيد - وكان الصراع المشتعل بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى الخرطوم وعدة مدن، منذ أسبوعين، قد امتد إلى إقليم دارفور الذى عاش سنوات دموية من الحرب الأهلية.

وأفادت تقارير باستمرار القتال منذ أيام، ومواصلة عمليات السرقة والنهب فى سوق الجنينة غرب دارفور، فضلاً عن السطو على مستودعات للمنظمات الإنسانية، فيما بدأت حركة نزوح كبيرة من دارفور باتجاه تشاد.