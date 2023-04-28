الأردن أرسل 16 طائرة و162 شاحنة مساعدات إلى تركيا وسوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 28 أبريل 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج :– نشرت الهيئة الخيرية الهاشمية ملخص جهود الأردن في الاستجابة لزلزال تركيا وسوريا.

وأكدت الهيئة في رسم توضيحي، الأربعاء، أن الأردن أرسل 16 طائرة و162 شاحنة محملة بالمساعدات إلى تركيا وسوريا.

وقالت الهيئة إن الأردن أرسل 13 طائرة إلى تركيا حملت على متنها؛ فريق إنقاذ وإسعاف مكون من 99 فردا و5 أطباء، ومواد إغاثية، وخياما، ومواد لوجستية، وإسعافات أولية، ومستشفى ميداني متكامل من 110 أطباء وممرضين وإداريين، إضافة إلى طرود غائية، وحرامات، وحقائب نوم، وأدوية.

وأضافت أن الأردن أرسل 3 طائرات و162 شاحنة إلى سوريا حملت على متنها؛ ملابس، وحرامات، وحقائب نوم، وأدوية، وطرود غذائية وتموينية، وحليب للأطفال، وطرود صحية، ومركبات إسعاف.