الصحة العالمية: عجز مخيف فى القطاع الصحى السودانى ونحاول توفير الإمدادات

جدة - نرمين السيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من عجز مخيف فى القطاع الصحى السودانى، مؤكدة أنها تسعى لتوفير الإمدادات الطبية للمستشفيات فى السودان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية تجهيز حاويات محملة بالإمدادات الطبية إلى السودان، لافتة إلى أنها سجلت 25 هجومًا على منشآت صحية فى السودان. كما حذر الهلال الأحمر السودانى من خطورة الوضع الإنسانى فى البلاد، لافتًا إلى كثرة الوفيات والإصابات والاتساع الجغرافى للوصول للمستشفيات. وأشار مسؤولو الهلال الأحمر السودانى إلى أن غياب الأمن وعدم تحديد مسارات آمنة يعيق عمل الهلال الأحمر السودانى بالقوة القصوى، مؤكدين أن العاصمة الخرطوم تواجه تحديات فى الأمن الغذائى والإنسانى.

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