تغير المناخ يفاقم الأزمة الاقتصادية فى الولايات المتحدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تأثر الاقتصاد العالمى كثيرا بتداعيات تغير المناخ نتيحة الأضرار التى لحقت بمخزون رأس المال العالمى واضطرابات فى المعروض من العمالة وزيادة التضخم مع تقلص الإنتاج، ولا سيما فى الزراعة وإضعاف الدخل الحقيقى والإنفاق.





والفيديوجراف التالى يوضح تأثير تغير المناخ على تفاقم الأزمة الاقتصادية فى الولايات المتحدة. ويتطلب التعامل الناجح مع قضية التغييرات المناخية اعتماد رؤية شاملة، تأخذ فى الحسبان الأبعاد المتشابكة والمترامية لتأثيرات التغيرات المناخية، وفى الصدارة منها ضرورة تحول العالم إلى اقتصاد من نوع جديد، يعتمد على موارد جديدة للطاقة، وتكنولوجيا جديدة فى الصناعة، وممارسات مختلفة فى الاستهلاك والحياة، وتوجه أكبر نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق.

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