القاهرة الإخبارية: سيارات محملة بالمواد الغذائية للقادمين من السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أبوزيد" فى مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهلال الأحمر المصرى يواصل تقديم الخدمات الطبية واللوجستية للقادمين من السودان.

وتابع أن هناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لخدمة المرضى والمصابين من بين العائدين من السودان، كما قام وفد قنصلى سودانى بزيارة المعبر وتابع التسهيلات التى تقدمها مصر للقادمين من السودان.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.