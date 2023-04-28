القاهرة الإخبارية.. الصحة السودانية: ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 199 وفاة

جدة - نرمين السيد - أفاد محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، بوجود تحسن نسبى فى مستوى تقديم الخدمة الطبية للجرحى والمصابين فى المدن السودانية، مقارنة بالأيام الأولى لاندلاع الاشتباكات.





وأضاف "إبراهيم"، فى مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع الطبى استفاد من فترة الهدنة التى تشهدها البلاد بوصول أكبر عدد من المستهلكات الطبية والغذاء للقوائم العاملة وللمرضى والأكسجين.

وتابع أن انقطاع التيار الكهربائى أكثر من مرة طوال اليوم بعدد من المستشفيات هو أكبر تحدٍ يواجه الأطقم الطبية، وهو ما دفعنا للبحث عن الوقود لتشغيل المولدات الخاصة بالمستشفيات فى ظل غلق أغلب محطات الوقود بسبب الأحداث الجارية.

وذكر المتحدث باسم الصحة السودانية، أنه من خلال عملية الترابط المعلوماتى بين المستشفيات السودانية تم حصر أعداد الضحايا على مدار 14 يومًا منذ اندلاع الاشتباكات، حيث وصلت أعدادهم التراكمية إلى 2941 مصابًا و199 متوفيا، فيما تقدم 99 مستشفى الخدمات الطبية والعلاجية من إجمالى 134 مستشفى بأنحاء السودان، وهو ما يعنى أن 35 مستشفى خارج نطاق الخدمات بسبب تجدد الاشتباكات بمحيطها وعدم توافر الأمن.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان والحاكم الفعلى للبلاد عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتى".