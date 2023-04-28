جدة - نرمين السيد - قالت فضائية القاهرة الإخبارية، إن وزارة الخارجية الفلسطينية، أعربت عن شكرها وتقديرها لمصر، على جميع التسهيلات التى قدمتها فى استقبال رعاياها وتأمين وصولهم إلى معبر رفح قادمين من السودان.





ووصل قرابة 200 فلسطينى إلى معبر رفح، بعدما نجحت جهود مصر فى إجلائهم من السودان. واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: الخارجية الفلسطينية تشكر مصر على إجلاء 200 فلسطينًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.