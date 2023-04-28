العالم اليوم - رغم تراجع سعر النفط.. إكسون موبيل وشيفرون تحققان أرباحا قوية

انتم الان تتابعون خبر رغم تراجع سعر النفط.. إكسون موبيل وشيفرون تحققان أرباحا قوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 07:19 مساءً - أعلنت شركتا النفط الأميركيتان العملاقتان "إكسون موبيل" و"شيفرون" مجددا، الجمعة، عن تحقيق أرباح فصلية عالية، وواصلتا صرف مدفوعات كبيرة لحملة أسهمهما.

وعوضت النتائج الإيجابية لأنشطة التكرير تأثير انخفاض أسعار النفط الخام في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة الأرباح، ومكّن شركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون" من صرف 8.1 مليارات دولار و6.6 مليارات دولار على التوالي لحملة أسهمهما.

في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشيفرون، مايك ويرث: "نحقق نتائج مالية قوية ونزيد العائد النقدي للمساهمين"، مشيرًا إلى زيادة بنسبة 65 بالمئة في مدفوعات حملة الأسهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وتمدد النتائج فترة ازدهار عملاقي النفط الأميركيين في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على سوق الطاقة.

وأشارت الشركتان إلى ضرائب الأرباح الاستثنائية الأخيرة التي حرمتهما من تحقيق أرباح أكبر.

وكانت نتائج الشركتين قد تحسنت عام 2022 جراء ارتفاع أسعار النفط الخام بعد أزمة أوكرانيا.

وفي الفصل الأخير، ناهزت أسعار النفط 70 دولارًا للبرميل.

وفيما يمثل ذلك انخفاضا عن سعره المسجل عند بدء الأزمة، إلا أن أسعار الخام تظل عند مستوى مرتفع إلى حد ما.

وزادت أرباح "إكسون موبيل" في الربع الأول بأكثر من الضعف إلى 11,4 مليار دولار، في حين انخفضت الإيرادات بنسبة 4.3 بالمئة إلى 86.6 مليار دولار.

فبينما تراجعت أسعار الخام 23 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ارتفع إنتاج النفط والغاز الطبيعي 4.1 بالمئة.

انتقادات لشركات النفط

تعتمد "إكسون موبيل" على نموذج متكامل يجعلها مستهلكة للنفط الخام في شبكة مصافي البترول التابعة لها، ما يعني أنها استفادت أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

وقال مديرها التنفيذي، دارين وودز، إن الشركة "تزداد قيمتها من خلال زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي".

وصف وودز ظروف السوق الحالية بأنها "متباينة إلى حد ما"، مشيرًا إلى أن القطاع مرّ بفترة معتدلة في ما يتعلق بالطلب.

السؤال الرئيسي هو إلى أي مدى سيرتفع الطلب في الصين مع إعادة فتح اقتصادها.

وقال وودز إنه في سوق "ضيقة... ليس هناك الكثير من الرافعات لزيادة الإنتاج".

وارتفعت أرباح شركة شيفرون بنسبة خمسة بالمئة إلى 6.5 مليارات دولار، في حين تراجعت الإيرادات بنسبة 6.6 بالمئة إلى 50.8 مليار دولار.

وانخفضت أحجام إنتاج الشركة من النفط والغاز بسبب مبيعات الأصول وانتهاء امتياز استغلال لها في تايلاند.

وأثارت الأرباح الهائلة التي يحققها عمالقة النفط الأميركيون انتقادات الرئيس جو بايدن ومسؤولين آخرين حثّوا منتجي النفط على زيادة أحجام الانتاج في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع التضخم بدلاً من إنفاق أموال إضافية على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

وقالت إكسون موبيل إن الربع الأول تضمن دفع 200 مليون دولار إضافية جراء الضرائب الأوروبية الجديدة على قطاع الطاقة.

كما أشارت شيفرون إلى دفعها 130 مليون دولار إضافية بسبب ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا.

وارتفعت سهم إكسون موبيل 2,1 بالمئة إلى 119.21 دولارا، بينما تراجع سهم شيفرون 0,7 بالمئة إلى 165.71 دولارا.