العالم اليوم - بالفيديو.. رضيع "يخطف" حقيبة الأميرة كيت

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. رضيع "يخطف" حقيبة الأميرة كيت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 09:22 مساءً - في واقعة طريفة، انتزع رضيع حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت، الجمعة، لفترة وجيزة أثناء قيامها بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز.

وأخذ دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، الحقيبة الصغيرة السوداء من الأميرة كيت، زوجة وليام وريث العرش البريطاني، وبقي يلهو بها بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي.

وطلبت لوسي من طفلها الذي كانت تحمله على ذراعها، إعادة الحقيبة للأميرة، وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها، أثناء تحية باقي المستقبلين.

وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها "لا تضعها في فمك الآن".

حدث ذلك في أثناء زيارة وليام وكيت، أمير وأميرة ويلز، لقرية أبرفان، لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضي أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية ومقتل 144 شخصا عام 1944.