مراسل «القاهرة الإخبارية»: هناك مؤشرات على انتهاء الحرب فى أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف سلامة عطا الله، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، عن آخر التطورات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فى الداخل الأوروبى، موضحًا أن هناك مؤشرات على انتهاء الحرب فى أوكرانيا بعد مكالمة الرئيس الصينى ونظيره الأوكرانى.





وقال "عطا الله"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس الصينى أكد لرئيس أوكرانيا أن بلاده لا تريد صب الزيت على النار، وأن بلاده لا تنوى تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا.

وأضاف أن السويد تقول إنها لا تنوى نشر الأسلحة النووية فى حال انضمامها للناتو، متابعا أن السويد تحاول تهدئة الأوضاع فى الداخل السويدى الذى لا يزال فيه شريحة واسعة ترفض أساسا الانضمام لحلف شمال الأطلسى.

وتابع أن ذلك محاولة لتهدئة المخاوف الداخلية بالتزامن مع محاولة السويد جنى ثمار كفاحها الطويل من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسى المتعثر بسبب الفيتو التركى المجرى.

وأكد أن السويد حاولت أن تخنق تركيا بكثير من المساعدات بعد أزمة الزلازل وتقديم العديد من المساعدات الأوروبية لتركيا لكى تستجيب لتداعيات الإرهاب.