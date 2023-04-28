جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، أن وزارة الخارجية السودانية، أعلنت أن ميليشيا الدعم السريع قامت بإطلاق نار كثيف على طائرة الإجلاء التركية أثناء محاولتها الهبوط بمطار وادى سيدنا العسكرى.





وأضافت الخارجية السودانية، أن هجوم ميليشيا الدعم السريع أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة التركية وإصابة أحد أفراد الطاقم. وتابعت: "ندين سلوك ميليشيا الدعم السريع لخرقها للهدنة ومحاولتها عرقلة جهود إجلاء الدبلَوماسيين والرعايا الأجانب، ونطالب المجتمع الدولى بإدانة السلوك الإجرامى لميـليشيا الدعم السريع". واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية- الخارجية السودانية تدين الهجوم على طائرة الإجلاء التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.