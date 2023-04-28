القاهرة الإخبارية.. واشنطن: مئات الأمريكيين غادروا السودان برا وبحرا وجوا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الخارجية الأمريكية، أن تمديد وقف إطلاق النار بالسودان مهم لتنفيذ عمليات الإجلاء، متابعة أن تمديد الهدنة فى السودان يسمح بدخول المساعدات. ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان والحاكم الفعلى للبلاد عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتى".

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