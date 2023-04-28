عاجل- القاهرة الإخبارية- الجيش السودانى: الميليشيا نهبت عددًا من البنوك

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، أن الجيش السودانى أعلن، أن الميليشيا نهبت عددًا من البنوك واعتقلت أطقم حراستها، وعندما تصدت لها قوات الجيش قامت بإضرام النيران بها.





وأضاف الجيش، أن عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول عبر مطارى بورتسودان ووادى سيدنا مستمرة، حيث تعرض طائرة إجلاء تركية لنيران المضادات الأرضية للميليشيا فوق منطقة قرى، مما تسبب فى إصابة أحد أفراد طاقمها. وتابع: "الميليشيا قصفت بشكل عشوائى مناطق فى بحرى وأم درمان والخرطوم لإجبار السكان المدنيين على إخلائها، كما سيطرت على مستشفى الخرطوم بعد طرد الكوادر الصحية وإدخال أسلحة فيه، فضلًا عن نهب عددًا من المحال التجارية وعمارة الذهب بالسوق العربى". واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.

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