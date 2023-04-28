مراسل «القاهرة الإخبارية»: استهداف أحد أبراج الاتصالات فى الخرطوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "إبراهيم"، بحسب مصادر، أن الضرب لبرج الاتصالات جرى بشكل عشوائى، فضلًا على وجود اشتباكات وقعت فى جنوب الخرطوم؛ بسبب المواجهات العنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع.
وأكد مُراسل "القاهرة الإخبارية" أنه تم تدمير معسكر لميليشيا الدعم السريع، وكبدها الجيش السودانى خسائر فادحة، حيث تمت السيطرة على تلك المنطقة بالكامل.
وتابع أنه بالرغم من قرار الهدنة، إلا أن الميليشيا الآن تُمارس أعمالها العدائية تجاه المواطنين، وتقوم بعمليات السلب والنهب.
كما أكد أن حى الصحافة لم تنقطع عنه أصوات الاشتباكات وفق شهود عيان، وأن هناك انتشارًا للجيش السودانى فى وسط المدينة الخرطوم وستكون هناك تعزيزات.
وذكر أن هناك مجموعة من الميليشيا تتواجد فى وسط الخرطوم، وتحديدًا فى حى العمارات الذى تتخذ منه تلك الجماعة مُرتكزًا لها للتسلل، لافتًا إلى أن ميليشيا الدعم كانت تحتمى بمبانٍ حول القصر الجمهورى السودانى.
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