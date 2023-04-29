العالم اليوم - هجوم إسرائيلي على حمص من شمال لبنان يوقع جرحى وأضرارا مادية

انتم الان تتابعون خبر هجوم إسرائيلي على حمص من شمال لبنان يوقع جرحى وأضرارا مادية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أبريل 2023 04:19 صباحاً - قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف مواقع في حمص وتم إسقاط بعضها.

وأضافت الوكالة أن 3 مدنيين أصيبوا كما وقعت أضرار مادية في هجوم إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص.

وأشار إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم (السبت)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى "إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص".

وأضاف "سُمع دوي انفجارات عنيفة نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".