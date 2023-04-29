العالم اليوم - ريال مدريد مهدد بخسارة "كرويف البلقان" بمواجهات نارية حاسمة

انتم الان تتابعون خبر ريال مدريد مهدد بخسارة "كرويف البلقان" بمواجهات نارية حاسمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أبريل 2023 07:19 صباحاً - تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لنكسة بعد خسارة خدمات "دينامو" خط الوسط وصانع الألعاب، والذي يلقب بـ"كرويف البلقان" بعد تعرضه للإصابة في الفخذ الأيسر.

وتعرض لوكا مودريتش للإصابة ما قد يشكك في إمكانية لحاقه بنهائي كأس ملك إسبانيا ومواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أعلن النادي الملكي، يوم الجمعة، أن الدولي الكرواتي البالغ من العمر 37 عاما، ”تعرض لإصابة في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر”، دون إعطاء تقدير للمدة التي سيحتاجها للتعافي.

وقال المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، إنه يشك في أن صانع ألعابه الرئيسي سيكون قادرا على خوض نهائي كأس الملك أمام أوساسونا بإشبيلية في 6 مايو المقبل.

وأضاف أنشيلوتي أن مودريتش، الذي يسمى باسم النجم الهولندي يوهان كرويف بسبب أسلوب لعبه "الكرة الشاملة" تعرض ”لإصابة طفيفة” خلال الخسارة بنتيجة 4-2 يوم الثلاثاء أمام جيرونا في الدوري الإسباني (لا ليغا)، والتي تركت الميرنغي متخلفا عن برشلونة متصدر جدول لا ليغا بفارق 11 نقطة.

وتابع أنشيلوتي قائلا ”هذه هي كرة القدم، وهذه الأمور تحدث. نأمل في عودته للمباريات المتبقية، وهي مهمة”.

ساعد مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، ريال مدريد في الفوز بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، بما فيها النسخة الرابعة عشرة التي حقق بها النادي الملكي رقما قياسيا الموسم الماضي.

وعلى الرغم من عمره، يشارك مودريتش أساسيا في مباريات ريال مدريد الرئيسية، ويحافظ على دوره كأفضل صانع ألعاب بالفريق.

يستضيف النادي المدريدي ألميريا ضمن منافسات لا ليغا، يوم السبت، ثم يواجه ريال سوسيداد في مباراة أخرى بالدوري قبل خوض نهائي كأس الملك.