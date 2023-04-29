رئيس كوريا الجنوبية: ندرس إمكانية إرسال أسلحة «فتاكة» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، أعلن رئيس كوريا الجنوبية فى خطاب ألقاه بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة، أن بلاده تدرس خياراتها عندما يتعلق الأمر بتقديم مساعدات فتاكة إلى كييف،
كما وصف سوك يول، العلمية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بأنها "انتهاك للقانون الدولى وحقوق الأوكرانيين"، قائلاً: "يجب أن نثبت أن مثل هذه المحاولات لن تحقق النجاح أبدًا، لعرقلة المزيد من المحاولات التى قد تجرى فى المستقبل".
ولدى سؤاله عن إمكانية تقديم كوريا الجنوبية مساعدات فتاكة لأوكرانيا، أجاب: "نراقب عن كثب الوضع الجارى فى ساحة المعركة، وسنتخذ الإجراءات المناسبة لدعم المعايير الدولية والقانون الدولى"، وأنه "فى الوقت الحالى نحن نراقب الوضع عن كثب، ونفكر فى خيارات مختلفة".
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