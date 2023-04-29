مصادر أمريكية: بايدن يخطط لزيارة فنلندا بالتزامن مع قمة الناتو فى ليتوانيا

جدة - نرمين السيد - يفكر الرئيس الأمريكى جو بايدن فى زيارة فنلندا فى شهر يوليو المقبل، حيث يتوقع أن تتزامن الزيارة المحتملة مع قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، المقرر عقدها فى ليتوانيا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن قناة "إن بى سى" الأمريكية، اليوم السبت.





وبحسب القناة، قال مسؤولون أمريكيون إنه تم مناقشة زيارة بايدن المحتملة لعدة أشهر، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائى بعد، موضحين أن أى زيارة للدولة الاسكندنافية، والتى أصبحت العضو الـ31 فى الكتلة فى أول الشهر الجارى، ستكون لقمة عدة دول، وليس لاجتماع ثنائى. فيما امتنع مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض عن التعليق بشأن الزيارة. ومن المقرر أن يعقد الناتو قمة فى فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، يومى 11 و12 يوليو.

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