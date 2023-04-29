إستونيا: قدمنا مساعدات لأوكرانيا بأكثر من 500 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - أكد وزير خارجية إستونيا مارجوس تساخنا، أن بلاده قدمت مساعدات لأوكرانيا بأكثر من 500 مليون يورو منذ بدء العملية العسكرية الروسية، معربا عن التضامن والدعم الكامل لكييف.





وقال تساخنا - فى تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم السبت - "إن إستونيا دعمت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية واستثمرت أكثر من 500 مليون يورو، وأنها ستنضم أيضًا إلى جهود إعادة إعمار أوكرانيا وستؤيد طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (الناتو)". وأضاف وزير الخارجية الإستونى، أن بلاده تؤيد إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة روسيا على الجرائم المُرتكبة فى أوكرانيا. وأشارت "يوكرين فورم" إلى أن رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال أعرب عن امتنانه لإستونيا لمبادرة تزويد أوكرانيا بالذخيرة على مستوى الاتحاد الأوروبى ولمشاركتها فى إعادة الإعمار ودعم التكامل الأوروبى والأوروبى الأطلسى للأوكرانيين.

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