الجيش السودانى ينفى سيطرة ميليشيا الدعم السريع على 90% من الخرطوم

جدة - نرمين السيد - شدد مصدر مسؤول بالقوات المسلحة السودانية، على أنه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن سيطرة ميليشيا الدعم السريع على 90% من ولاية الخرطوم، محذرا من أن الميليشيا تنشر أكاذيب للتأثير على معنويات الشعب، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلنت القوات المسلحة السودانية، فى وقت سابق، مواصلة عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عبر مطارى بورتسودان و"وادى سيدنا"، شملت رعايا من دول إندونيسيا وتركيا ومصر وسوريا والهند. وأكدت القوات المسلحة السودانية أنها مستمرة فى أداء واجبها الوطنى المقدس، ودحر التمرد مع التزامها كقوات محترفة بقواعد الاشتباك والقانون الدولى الإنسانى، مشددة على أن الميليشيا المتمردة تواصل خرق الهدنة عبر مهاجمة عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، ونهب ممتلكات المواطنين، واتخاذهم دروعًا بشرية.

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