كوريا الشمالية تعلق على إعلان واشنطن وسول: يزيد انعدام الأمن

جدة - نرمين السيد - قالت كيم يو جونج، شقيقة رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن اتفاق القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، والذى يطلق عليه "إعلان واشنطن"، سيزيد من حالة انعدام الأمن.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم السبت، قالت شقيقة الزعيم الكورى، إن بيونج يانج مقتنعة بضرورة تحسين "رادع الحرب النووية" نتيجة لذلك. وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت خلال زيارة الرئيس يون سوك يول هذا الأسبوع، بمنح كوريا الجنوبية مزيدًا من التبصر فى تخطيطها النووى بشأن أى صراع مع كوريا الشمالية، وسط مخاوف بشأن ترسانة بيونج يانج المتزايدة من الصواريخ والقنابل. ويأتى بيان كيم يو جونج، كأول تعليق لكوريا الشمالية على نتائج القمة الأمريكية مع كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن دورة عروض القوة العسكرية وتطوير الأسلحة ستستمر.

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