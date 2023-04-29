الصليب الأحمر: الوضع الإنسانى معقد فى السودان بسبب الاشتباكات المستمرة

جدة - نرمين السيد - وقال فيصل، فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن هناك 250 متطوعًا لدعم الخدمات الطبية فى الخرطوم، وما يزيد على 900 متطوع للاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطارئة، بهدف حماية النازحين من الاستغلال والحفاظ على كرامتهم.

كما أشار إلى تخصيص 400 ألف فرنك لصالح الهلال الأحمر السودانى، مؤكدًا أنهم يعملون على تقديم الخدمات الطارئة فى العديد من الولايات.

وطالب رئيس وحدة الكوارث بالصليب الأحمر، بدعم الهياكل الصحية الطبية وتوفير الحماية اللازمة لأداء دورها فى العمل الإنسانى، مؤكدًا على أهمية احترام القانون الدولى لحماية المدنيين فى السودان.

كما ناشد الجهات الدولية بضرورة تقديم الدعم غير المشروط، مما يسهل على الهلال الأحمر السودانى تلبية الاحتياجات الإنسانية حسب الأولوية.