العالم اليوم - "نلتقي في أغسطس" لماركيز... رواية جديدة تنشر في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أبريل 2023 12:22 مساءً - ستُطرح رواية غير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024 بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982، على ما أعلنت دار النشر "راندوم هاوس" الجمعة.

وأشارت دار "راندوم هاوس" في بيان إلى أن الرواية الجديدة لمؤلف "مئة عام من العزلة" و"الحب في زمن الكوليرا" سيكون مُتاحاً "عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية باستثناء المكسيك.. سيشكل نشره بالتأكيد الحدث الأدبي الأهم لسنة 2024".

والراوية التي تحمل عنوان "نلتقي في أغسطس" تمثل ثمرة "آخر جهود" الكاتب الراحل "في مواصلة الكتابة رغم الصعوبات"، على ما نقل البيان عن أبنائه رودريغو وغونزالو غارسيا بارشا.

وللكاتب والصحافي غابرييل غارسيا ماركيز المولود في السادس من مارس 1927 في مدينة أراكاتاكا شمال كولومبيا، عدد كبير من المؤلفات الأدبية في مجالي القصة القصيرة والرواية.

ويشير معهد ثرفانتس إلى أنّ ماركيز هو أكثر كاتب روايات إسبانية تُرجمت أعماله منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متقدماً على التشيلية إيزابيل أليندي والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس والبيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة نوبل.