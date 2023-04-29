العالم اليوم - وسط مخاوف حول تراجع الطلب.. أسعار النفط تهبط في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر وسط مخاوف حول تراجع الطلب.. أسعار النفط تهبط في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أبريل 2023 12:22 مساءً - سجلت أسعار النفط تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من ارتفاعها في آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بأكثر من اثنين بالمئة، بعد بيانات أميركية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، فقد انخفض إنتاج الخام الأميركي في فبراير إلى 12.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر.

وارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

تحركات الأسعار

سجل خام برنت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا بنحو 3 بالمئة، كما تراجع في الأسبوع السابق بنحو 5 بالمئة.

كما سجل برنت انخفاضًا للشهر الرابع، وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة بالأسبوع الماضي، بعد نزول بنحو ستة بالمئة خلال الأسبوع السابق له.

وخلال تداولات الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بواقع 1.17 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.54 دولار للبرميل عند التسوية.

وقفز العقد الأكثر تداولا لشهر يوليو 2.7 بالمئة إلى 80.33 دولار عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الأميركي بجلسة الجمعة بواقع 2.02 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 76.78 دولار عند التسوية.

وتراجعت أسعار الخام خلال الأسابيع والأشهر الماضية في ظل المخاوف من احتمال أن تؤدي تحركات رفع الفائدة إلى خفض الطلب.

وبالنسبة لشهر أبريل ككل، هبط خام برنت بأقل من واحد بالمئة فيما صعد خام غرب تكساس بنحو واحد في المئة مسجلا أول زيادة شهرية في ستة أشهر.