بعد حادث ألاسكا.. أمريكا تقرر تعليق الطيران العسكرى لمدة 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أصدر الجيش الأمريكى تعليمات لوحدات الطيران التابعة له، أمس الجمعة، بتعليق العمليات لمدة يوم واحد شهر مايو المقبل، لمراجعة إجراءات السلامة والتدريب، وذلك فى أعقاب وقوع حوادث طائرات مروحية أودت بحياة 12 جنديًا.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، أوضح الجيش الأمريكى فى بيانه، أن هذه الخطوة ستؤدى إلى تعليق عمليات جميع طيارى الجيش، باستثناء من يشاركون فى المهام الحيوية، حتى يكملوا التدريب المطلوب. ووقع تصادم مروحيتين من طراز "أباتشى" فى ألاسكا، أول أمس الخميس، ما أودى بحياة 3 طيارين، فيما لقى 9 جنود آخرين حتفهم فى حادث تحطم مروحيتين من طراز "بلاك هوك"، خلال مهمة تدريبية فى ولاية كنتاكى الشهر الماضى.

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