«القاهرة الإخبارية»: إطلاق نار فى الخرطوم والدعم السريع تعيق إسعاف الجرحى

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن ميليشيا الدعم السريع تمارس عمليات سرقة ونهب، لافتًا إلى أن الميليشيا تعيق إسعاف الجرحى والمرضى، وأن بعض أحياء الخرطوم تعانى انقطاع الكهرباء منذ 3 أيام.
وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت، أمس الجمعة، مواصلة عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عبر مطارى بورتسودان و"وادى سيدنا"، شملت رعايا من دول إندونيسيا وتركيا ومصر وسوريا والهند.
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