«القاهرة الإخبارية»: إطلاق نار فى الخرطوم والدعم السريع تعيق إسعاف الجرحى

جدة - نرمين السيد - وقع إطلاق نار متقطع فى العاصمة السودانية الخرطوم، ومواجهات فى شرقى العاصمة ومنطقة "الخرطوم بحرى"، اليوم السبت، حسبما أفاد به محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية".





وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن ميليشيا الدعم السريع تمارس عمليات سرقة ونهب، لافتًا إلى أن الميليشيا تعيق إسعاف الجرحى والمرضى، وأن بعض أحياء الخرطوم تعانى انقطاع الكهرباء منذ 3 أيام.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت، أمس الجمعة، مواصلة عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عبر مطارى بورتسودان و"وادى سيدنا"، شملت رعايا من دول إندونيسيا وتركيا ومصر وسوريا والهند.