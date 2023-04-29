العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على مزيد من المناطق في باخموت

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تسيطر على مزيد من المناطق في باخموت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أبريل 2023 01:19 مساءً - كشفت تقارير ميدانية أن القوات الروسية وقوات فاغنر تواصل تحقيق التقدم التدريجي في مدينة باخموت وأنها تكاد تطبق على المعقل الأخير للقوات الأوكرانية في المدينة.

ووفقا للتقارير، فقد سيطرت قوات فاغنر مدعومة بالقوات الروسية من الشمال والجنوب، على منطقتين جديديتين في الجزء الغربي من باخموت، هما الكلية الطبية في شمال المدينة والكلية الصناعية في جنوبها.

وتقع الكليتان في الجزء الغربي من المدينة، بحسب ما أظهرت الخرائط.

وأظهرت لقطات فيديو أن القوات الروسية قصفت المنطقة القريبة من شارع تشايكوفيسكي بعد سيطرة قوات فاغنر على الكلية الصناعية.

ويعد هذا الشارع أحد طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية من جهة الجنوب.

وأشارت تقارير إلى قوات فاغنر أحكمت سيطرتها على معسكر الجيش الأوكراني في وسط الجزء الغربي من باخموت.

وأفادت أيضا بأن القتال يدور الآن في منطقة البنايات المرتفعة في غربي المدينة، والتي ربما تشكل التحدي الأخير لقوات فاغنر في باخموت.

القتال في ماريينكا

من ناحية ثانية، تقترب القوات الروسية من السيطرة على مدينة ماريينكا.

وبحسب مصادر روسية، فإن القتال يتركز الآن في عدد قليل من المباني في غربي المدينة.

ونقل موقع "سبوتنيك" عن قائد ميداني روسي أنه "لم يتبق أمام القوات الروسية سوى بضع كتل أبنية قبل سيطرتها على كامل ماريينكا".

وأضاف القائد الميداني الروسي، المسؤول في وحدة تحمل اسم "غروم": "لقد طردنا العدو عمليا (من ماريينكا)، ولم يتبق سوى عدة مربعات متناثرة قبل دحر العدو من البلدة"، مشيرا إلى أن هناك "أحياء قليلة قبل إخراج العدو من المنطقة".

قصف مقر الفيلق الأجنبي

أما في مدينة كوستانتينوفكا، فقد قصف القوات الروسية بالصواريخ مرافق تابعة للجيش الأوكراني في المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها الجمعة، "أن القوات الجوية وبالتنسيق مع وحدات مجموعة الجنوب أحبطت محاولات العدو دعم احتياطياتها العسكرية على محور أرتيوموفسك (باخموت)".

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من باخموت.

كما استهدفت قوات الصواريخ مقر الدفاع المشترك الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك، وكذلك وحدات ما يعرف بـ ’الفيلق الأجنبي‘ في منطقة بلدة كونستانتينوفكا في دونيتسك".