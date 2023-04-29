الشرطة الأمريكية: مقتل 5 فى إطلاق نار بتكساس والمسلح طليق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "أيه بى سى نيوز" الأمريكى، أكدت الشرطة الأمريكية أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بعد إطلاق النار عليهم فى منزلهم، لافتة إلى وقوع الحادث فى حدود الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلى.

وأفادت الشرطة، بأنه مسؤولى مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو، تلقوا مكالمة حول حادث إطلاق نار محتمل فى كليفلاند، تكساس - وهى بلدة صغيرة تقع على بعد حوالى 55 ميلا شمال هيوستن.

كما أشارت الشرطة الأمريكية إلى أن المشتبه به مسلح ببندقية من طراز "AR-15"، وكان مخمورا، مضيفة أنها تبحث عن رجل من أصل إسبانى يبلغ طوله حوالى متر ونصف شوهد آخر مرة يرتدى بنطال جينز أزرق مع قميص أسود وحذاء عمل، ويوصف بأنه ذو شعر أسود، إلا انها لم تفصح عن هوية المشتبه به أو عمره أو علاقته المحتملة بالضحايا.

كما طلبت الشرطة من سكان كليفلاند "البقاء فى الداخل، والابتعاد عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق".