نقابة أطباء السودان: توقف 70% من المستشفيات عن العمل

جدة - نرمين السيد - أكدت نقابة الأطباء السودانية، اليوم السبت، توقف 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لديها عن الخدمة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأشارت نقابة أطباء السودان، إلى أن 15 مستشفى تم قصفها، فيما تعرضت 19 مستشفى آخرى للإجلاء القسرى. كما أكدت النقابة أن 6 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء، كما أنه لم يتم السماح لغيرها بالمرور لنقل المرضى.

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