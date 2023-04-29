فريق الأمم المتحدة يعبر عن تقديره للجهود الأردنية لإجلاء موظفيه من السودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 29 أبريل 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- عبر فريق الأمم المتحدة في الأردن عن تقديره للجهود الأردنية في عملية إجلاء العديد من موظفي الأمم المتحدة من السودان.

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم "فريق الأمم المتحدة في ‎الأردن يتقدم بالشكر للحكومة الأردنية على الجهود غير العادية التي بذلتها في نقل العشرات من موظفي الأمم المتحدة في ‎السودان الذين وصلوا إلى ‎عمان فجر اليوم على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي".

وأضاف: "شكراً للأردن على تقديم المساعدة في هذا الوقت الحرج".

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