العالم اليوم - مصر توقف الإجلاء من قاعدة جوية سودانية لاعتبارات أمنية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أبريل 2023 06:22 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إنهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا السودانية نظرا لاعتبارات أمنية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "تؤكد وزارة الخارجية على انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني".

وتابعت: "على المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك".

وأضافت: "إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 أبريل الجاري، والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا: 1. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان. 2. معبر قسطل (إجلاء بري). 3. معبر أرقين (إجلاء بري)".

وفي وقت سابق، أوصت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها في السودان بتجنب مطار وادي سيدنا اعتبارا من 29 أبريل بسبب "العنف المتزايد في المطار وحوله".

وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت أنه تم استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الآن.