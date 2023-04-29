مراسل «القاهرة الإخبارية»: بدء انتشار قوات الشرطة بشوارع الخرطوم

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من السودان، إن قوات الشرطة بدأت فى الانتشار بشوارع الخرطوم، موضحًا أن قوات الشرطة موجودة بالفعل فى مدينة أم درمان، التى تعد المدينة الأكثر أمانًا فى السودان منذ بدء الاشتباكات.





وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اشتباكات فى مدينة حلفا السودانية القريبة من أم درمان، وتعد هذه المرة الأولى التى تشهد تلك المدينة اشتباكات منذ بدء الأزمة. وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طائرات الاستطلاع التابعة للجيش السودانى لم تتوقف عن التحليق فوق العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان والمناطق المجاورة. واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.

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