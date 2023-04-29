البرلمان الأوروبي: عززنا التعاون مع أوكرانيا لضمان مستقبل أوروبي لها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 07:26 مساءً - قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إن البرلمان الأوروبي والأوكراني عززا التعاون لضمان المستقبل الأوروبي لأوكرانيا.



وأضافت ميتسولا في تغريدة على تويتراليوم السبت - أن " دعمنا لأوكرانيا يزداد قوة، هذا الأسبوع، عزز البرلمان الأوروبي والبرلمان الأوكراني التعاون لضمان مستقبل أوكرانيا في عائلتنا الأوروبية.

شكرًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال ورئيس مجلس النواب روسلان ستيفانتشوك على التزامكم بالإصلاح".



يذكر أنه في الفترة من 24 إلى 28 أبريل، عقدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مناقشة عاجلة حول ترحيل الأطفال الأوكرانيين من قبل القوات الروسية إلى روسيا واعترفت بترحيل الأطفال الأوكرانيين ونقلهم قسرًا من قبل الروسي إلى أراضي روسيا على أنها إبادة جماعية كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في إمكانية الملاحقة الجنائية لهذه الجريمة -وفقا لما جاء على وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.