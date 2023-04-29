القاهرة الإخبارية.. واشنطن: وصول قافلة تقل أمريكيين وأجانب إلى بورتسودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم السبت، وصول قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية تقل أمريكيين وأجانب إلى بورتسودان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الأطراف فى السودان لإنهاء القتال.





وضمت قافلة حافلات 300 شخص كانت تتجه نحو مدينة "بورتسودان" فى حماية طائرات مسيرة، والتى تعد تعد أكبر عملية إجلاء أمريكية منذ بدء الاشتباكات والأولى بريًا فى السودان. وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت مواصلة عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عبر مطارى بورتسودان و"وادى سيدنا".

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