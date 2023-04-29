نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : اصابة فتاة طعنا في البلقاء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 29 أبريل 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- اصيبت عشرينية اليوم السبت اثر تعرضها للطعن من قبل زوجها في محافظة البلقاء .

وبين مصدر : انه تم نقل السيدة الى المستشفى للعلاج .

واضاف : انه تم القاء القبض على الفاعل والتحقيق جار .