الاردن : اصابة فتاة طعنا في البلقاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 29 أبريل 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- اصيبت عشرينية اليوم السبت اثر تعرضها للطعن من قبل زوجها في محافظة البلقاء .
وبين مصدر : انه تم نقل السيدة الى المستشفى للعلاج .
واضاف : انه تم القاء القبض على الفاعل والتحقيق جار .
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