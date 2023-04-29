العالم اليوم - الركود يضرب تايوان.. واقتصادها ينكمش 3 بالمئة في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر الركود يضرب تايوان.. واقتصادها ينكمش 3 بالمئة في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أبريل 2023 09:22 مساءً - انزلق اقتصاد تايوان، والذي يعتمد بقوة على التصدير، إلى الركود خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للميزانية والمحاسبة والإحصاء في البلاد، الجمعة.

وقالت الهيئة إن اقتصاد البلاد قد سجلا انكماشًا على الأرجح بنسبة تقدر بـ 3.02 بالمئة على أساس سنوي، في الفترة من يناير وحتى مارس 2023.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الناتج المحلي لتايوان بنسبة 0.41 بالمئة.

وتظهر البيانات أنه على الرغم من إعادة استئناف تايوان للسفر والأعمال الدولية عقب وباء كورونا، إلا أنها لا تزال تعاني من التراجع في الطلب على المنتجات التكنولوجية، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وكان الانكماش في الربع الأول من العام أسوأ بنحو الضعف من المتوقع، إذ رجحت التوقعات الأولية أن يسجل اقتصاد تايوان انكماشا بنسبة تتراوح بين 1.20 إلى 1.25 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاء إن صادرات الجزيرة تأثرت بشدة بضغط من التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الطلب بشكل عام.

وأوضحت البيانات أن صادرات البلاد من السلع والخدمات قد تقلصت بنسبة 10.86 بالمئة.

وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموًا خلال عام 2023 بأكمله بنسبة 2.12 بالمئة، وهي أقل نسبة في نحو 8 سنوات، كما أن النسبة المتوقعة تقل عن نسبة النمو المسجلة لعام 2022 والتي بلغت 2.45 بالمئة.