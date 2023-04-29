القاهرة الإخبارية: إعلان حالة الطوارئ بولايتى القضارف ونهر النيل فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأعلنت نقابة أطباء السودان، فى وقت سابق اليوم السبت، أن 70% من المستشفيات متوقفة عن الخدمة، وبالتحديد نحو 61 مستشفى متوقفة عن الخدمة من أصل 86 أساسية فى العاصمة الخرطوم والولايات.

وبحسب منتصر عثمان، مسؤول بوزارة الصحة السودانية، فإنه حتى أمس الجمعة تم تسجيل نحو 4599 حالة إصابة، ووصلت الوفيات لنحو 528 حالة سُجّلت بالوحدات الصحية التابعة للوزارة.

وأضاف "عثمان" لـ"القاهرة الإخبارية" أنه جارٍ حصر الوفيات والإصابات فى مدينة الجنينة للخروج بالتقارير الأخيرة.

وأوضح مسؤول وزارة الصحة السودانية، أن الإمداد الموجود بالمخازن تحت تصرف الوزارة، التى تقوم بدورها بتوجيهه للوحدات الصحية، بالإضافة لمخزون منظمة الصحة العالمية الموجود فى البحر الأحمر والموجه إلى الولايات المختلفة لتغطية العجز فى العمل الجراحى.

وتابع أن الطائرة القادمة من منظمة الصحة العالمية ستصل السودان عن طريق القاهرة غدًا الأحد 30 أبريل، وستكون واحدة من الخدمات الأخرى التى ستأتى تباعًا منذ بداية الأسبوع المقبل.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.