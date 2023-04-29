كاتب سودانى: هناك مساعى حثيثة لوقف الحرب ومصر قادرة على حل أزمتنا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى السودانى، عمار شيلا، إن الهدنة بين الأطراف السودانية قد تنجح فى السماح للعالقين فى الوصول للمعابر، مؤكدًا أنه لا توجد آلية تراقب الاختراقات التى تحدث فى الهدنة.





وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية اشترطت خلال الهدنة عدم تحرك المركبات، وهو الأمر الذى لم تلتزم به قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن هناك مساعى حثيثة لوقف الحرب. وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا النزاع ويوجد التفاف كبير حول قوات الجيش، لأنه على مدار 4 سنوات كانت هناك جهات تسعى لخلق فتنة بين الجيش والمواطنين والمعركة الأخيرة نجحت فى التفاف الشعب مرة أخرى حول الجيش. وأكد أن مصر لديها دور كبير فى هذه الأزمة وفى المعابر، وما تقوم به لتحسين وضع أفضل للسودان وهى قادرة من خلال علاقتها بالمجتمع الدولى وعلى مستوى الداخل السودانى، على المشاركة فى حل الأزمة.

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