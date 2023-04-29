القاهرة الإخبارية.. التحالف الوطنى السودانى: وجود جيشين فى الدولة أمر مرفوض

جدة - نرمين السيد - وأكد "إسماعيل" لـ"القاهرة الإخبارية" حرص الحزب على مناشدة كلا الطرفين بوقف هذه الحرب ووقف إطلاق النار، والرجوع للمفاوضات، فالقضية سياسية لا تحل بالسلاح كما يحدث على أرض الواقع.

وأضاف رئيس حزب التحالف الوطنى، أن هناك تداعيات لا يمكن تجاوزها بدون مفاوضات سياسية كاملة لإعطاء كل ذى حقا حقه.

وأوضح أن الواقع الذى يعيشه السودان لم يكن بيد الشعب السودانى وإنما واقع جاء من النظام السابق، مؤكدًا أن فكرة وجود جيشين فى الدولة السودانية أمر مرفوض، والاتفاق الإطارى جزء منه تحدث عن جيش قومى واحد.

وتابع كمال إسماعيل، أن ظهور اختلاف فى اللجان الفنية للدعم السريع والجيش التى وصلت لنحو 8 نقاط، وأن النقطة الأولى هى فترة الدمج والقيادة والسيطرة التى من المفترض تبدأ من القصر الجمهورى فى ظل وجود جميع القوى السياسية.

وأشار إلى أن المحاكمات وغيرها لا مكان لها فى الوقت الراهن، وأن الأهم هو وقف الحرب القائمة، لأن المتضرر منها هو الشعب السودانى.