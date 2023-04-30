جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "آر.بي.سى أوكرانيا" بأن مسؤولًا بالمخابرات العسكرية الأوكرانية قال، اليوم السبت، إن أكثر من عشرة خزانات للمنتجات النفطية بسعة نحو 40 ألف طن دُمرت فى انفجار بميناء سيفاستوبول الذى تحتله روسيا اليوم، وفقًا لـ"رويترز".





ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار فى تعليقاته التى أوردتها القناة، لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي" بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: تدمير خزانات النفط فى انفجار القرم عقاب إلهى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.