العالم اليوم - إنيوس تتقدم لشراء مان يونايتد بعرض يفوق العرض القطري

انتم الان تتابعون خبر إنيوس تتقدم لشراء مان يونايتد بعرض يفوق العرض القطري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 03:22 صباحاً - ذكرت صحيفة التايمز نقلا عن مصادر أن عرض شركة إنيوس للكيماويات المملوكة للملياردير جيم راتكليف تفوق على العرض القطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في السباق على شراء نادي مانشستر يونايتد.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن عرض إنيوس هو الوحيد الذي تبلغ قيمته أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.29 مليار دولار).

وكان شخص مطلع على الأمر قد أبلغ رويترز أن الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق، قدم عرضه الأخير للاستحواذ على مانشستر يونايتد قبل نهاية المهلة المحددة الجمعة الماضية.

وأعلنت عائلة غليزر الأميركية، المالكة لنادي مانشستر يونايتد، في نوفمبر أنها تدرس عدة خيارات بالنسبة لبطل إنجلترا 20 مرة بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي بعد 17 عاما من شرائه.

وكان الملياردير البريطاني راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ فترة طويلة، أعرب عن رغبته في شراء النادي الإنجليزي.

ولدى إنيوس استثمارات رياضية متنوعة، إذ أنها شريك رئيسي لفريق مرسيدس بطل العالم ثماني مرات في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، كما تملك فريق إنيوس للدراجات بالإضافة إلى شراكة مع الاتحاد النيوزيلندي للرغبي. واشترت الشركة في 2019 نادي نيس الفرنسي أيضا.