العالم اليوم - قتلى في قصف أوكراني على بريانسك في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 04:19 صباحاً - قال حاكم محلي إن مدنيين اثنين قتلا نتيجة قصف أوكراني على قرية في منطقة بريانسك الروسية مساء السبت.

وقال الحاكم ألكسندر بوجوماز على تطبيق التراسل تيليغرام "وفقا للمعلومات الأولية، تم تدمير مبنى سكني بالكامل وتضرر منزلان آخران... خدمات الطوارئ تواصل العمل في مكان الحادث". لا تعلن أوكرانيا تقريبا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب الأوكرانية منذ 14 شهرا.

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