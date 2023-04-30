العالم اليوم - ولي العهد الأردني يتحدث للمرة الأولى عن لقائه الأول بخطيبته

انتم الان تتابعون خبر ولي العهد الأردني يتحدث للمرة الأولى عن لقائه الأول بخطيبته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 08:16 صباحاً - مع اقتراب موعد زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل العاهل الأردني، والمقرر إقامته في الأول من شهر يونيو المقبل، كشف الأمير الحسين عن الطريقة التي تعرف بها على خطيبته السعودية الآنسة رجوة آل سيف.

الأمير الشاب يحظى باهتمام وشعبية كبيرين من المجتمع الأردني ومختلف المؤسسات الرسمية والخاصة كما أنه محط أنظار وسائل الإعلام الأردنية والعالمية.

وقال الأمير الحسين، ردا على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة الحوارية التي شارك فيها في منتدى "تواصل" الذي نظمته مؤسسة ولي العهد أمس السبت "تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة".

وأوضح أنه لم يتحدث معها بعد تعارفهما لفترة، إلا أن أمرا حدث جعله يتذكرها فقرر السؤال عنها والتواصل معها و"صار النصيب".

محظوظ بتعرفي عليها

وتابع الأمير الحسين حديثه قائلا: "أنا بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على حد زي رجوة".

وأكد الأمير الشاب أنهما ومع اقتراب زفافهما يشعران بالسعادة والارتياح والحماس، متمنيا السعادة والفرح للجميع.

غزل ملكي

وقبل أيام هنأ الأمير الحسين خطيبته بمناسبة ذكرى ميلادها عبر حسابه على إنستغرام بعبارات تفاعل معها الشارع الأردني على نطاق واسع.

حيث قال في منشوره: "غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".

وكان الديوان الملكي الهاشمي أعلن في وقت سابق أنه سيتم، عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد آل سيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من يونيو عام 2023 ميلادي.

مبادرات وفعاليات بمناسبة زفافه

انطلقت العديد من الفعاليات المحلية في المملكة بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني تعبيرا لحبهم له وجعل هذه المناسبة منبرا لإدخال السرور على قلوب الأردنيين.

في هذا السياق قال سلطان الخلايلة، رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي لسكاي نيوز عربية، إن الجمعية أطلقت سلسلة من المبادرات بهذه المناسبة في مختلف محافظات المملكة تحمل شعار: " فرح وعطاء في فرح الحسين".

ووفقا للخلايلة، تتلخص هذه المبادرات بتوزيع طرود الخير على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات المملكة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية وعدد من المؤسسات الوطنية الداعمة، إضافةً إلى إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال التهاني من أفراد المجتمع بشكل عام ومن الشباب الأردني بشكل خاص، ليتم بعد ذلك طباعة التهاني المكتوبة وجمعها في كتاب تهاني خاص وتقديمه باسم الشباب الأردني للأمير الحسين، إضافةً إلى بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر وسائل الإعلام الشريكة.

وأضاف، أنه سيتم تقديم الهدايا والألعاب لمختلف حدائق ومرافق الألعاب المخصصة للأطفال والعائلات في مختلف محافظات الأردن، إلى جانب إطلاق سلسلة من مبادرات تمكين الشباب في مختلف المجالات احتفالاً بهذه المناسبة."