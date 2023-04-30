زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب الهند

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند، إن زلزالا قوته 4.1 درجة ضرب ولاية "جامو وكشمير" فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.





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