جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الروسية، فى بيان لها، إن قواتها دمرت مستودع للذخيرة والمعدات الحربية فى المنطقة وقضت على 30 عسكريا أوكرانيا فضلا عن استهداف وحدتى مدفعية وإسقاط مسيرتى هجوميتين لقوات كييف.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قد أعلن أمس السبت، أن القوات الروسية وجهت ضربة باستخدام الأسلحة الدقيقة المحمولة بحرا على أركان قيادة المجموعة القتالية الأوكرانية خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشار كوناشينكوف فى البيان اليومى لنتائج العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى أنه "تم توجيه ضربة متعددة بأسلحة دقيقة طويلة المدى محمولة بحرا على موقع قيادة المجموعة القتالية المتكاملة الأوكرانية فى خيرسون، وقد تحقق الهدف من الضربة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تدمر مركز التحكم فى المسيرات للقوات الأوكرانية بـ خيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.