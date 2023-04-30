روسيا تدمر مركز التحكم فى المسيرات للقوات الأوكرانية بـ خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الروسية، فى بيان لها، إن قواتها دمرت مستودع للذخيرة والمعدات الحربية فى المنطقة وقضت على 30 عسكريا أوكرانيا فضلا عن استهداف وحدتى مدفعية وإسقاط مسيرتى هجوميتين لقوات كييف.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قد أعلن أمس السبت، أن القوات الروسية وجهت ضربة باستخدام الأسلحة الدقيقة المحمولة بحرا على أركان قيادة المجموعة القتالية الأوكرانية خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار كوناشينكوف فى البيان اليومى لنتائج العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى أنه "تم توجيه ضربة متعددة بأسلحة دقيقة طويلة المدى محمولة بحرا على موقع قيادة المجموعة القتالية المتكاملة الأوكرانية فى خيرسون، وقد تحقق الهدف من الضربة".