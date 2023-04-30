خبير إفريقى: نتوقع إنفراجة فى أزمة السودان بلقاء قريب فى الرياض أو جوبا

كما أشار إدريس، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن هناك جهود مكثفة يبذلها موسى فكى، رئيس الاتحاد الإفريقى، بإتجاه الاتحاد الأوروبى، حيث التقى بمندوبة الاتحاد الأوروبى فى منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.
كما أشار إلى أن هناك معلومات تسربت بشأن دعم أمريكى لجهود موسى فكى من أجل الوصول إلى اتفاق فى السودان، مضيفًا أن مندوبة الأمم المتحدة أعلنت أن هناك قبولاً من الطرفين.
وأضاف أن رئيس جمهورية جنوب السودان يتحدث الآن بشأن احتمال إرسال مبعوثين يمثلان الفريقين المتحاربان، عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو "حميدتى".
وفى تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال إبراهيم إدريس، إن هناك بشائر، ولكنها لم تعلن بتصريح رسمى من هنا أو هناك، لافتًا إلى أن هناك أحاديث حول انتقال اللقاء من جوبا إلى الرياض، تحت رعاية سعودية أمريكية، متوقعًا أن نسمع بشائر حول لقاء بين هذه القوى ظهر اليوم، لانتشال السودان مما وقع فيه.
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