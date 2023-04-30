قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى (الفندقومية، صانور، ميثلون، جديدة، كفير، الزبابدة، مسلية، الجربة، وجلبون، فقوعة).. مضيفة أن قوات الاحتلال نفذت مداهمات فى تلك البلدات والقرى، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.
يشار إلى أن مُحافظتى "جنين" و"نابلس"، هما المُحافظتان الأكثر تعرضًا للاقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن "نابلس" هى المنطقة الأكثر سخونة فى الضفة الغربية، وذلك بسبب انتشار المستوطنات فى محيطها، ووجود نقاط تماس بين الفلسطينيين والمستوطنين، وشهدت المحافظة عدة هجمات وإطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين، ويهاجم المُستوطنون كذلك القرى الفلسطينية، ما يؤدى إلى إحراق منازل ومتاجر وسقوط شهداء بين الفينة والأخرى.
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